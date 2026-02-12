ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಔರಾದ್: ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವೈಭವ, ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಘಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:37 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:37 IST
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಮಸುಬಾಯಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾನಪದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು
Bidar

