ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾ ಕಾರು ರ್‍ಯಾಲಿ

24ನೇ ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ; ಶೈನಿ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಗುಂಟಿ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:55 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:55 IST
ಷಟಸ್ಥಲ ಧ್ವಜ ಬೀಸುತ್ತ ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಾರುಗಳ ರ್‍ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಿದರು
Bidar

