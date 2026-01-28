ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಬೀದರ್: ಶರಣರ ತ್ಯಾಗ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ‘ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ’

ಬಸವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜ. 30ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:18 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:18 IST
ವಚನ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಇದು ಬೀದರ್‌ ಹಬ್ಬ. ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಸವಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿವೆ.
– ಬಸವರಾಜ ಬುಳ್ಳಾ, ಮುಖಂಡ
ವಚನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥದ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಶೋಧ ಇದೆ.
– ಶರಣಪ್ಪ ಮಿಠಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ
Bidar

