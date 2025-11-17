ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ

ಹದಗೆಟ್ಟ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು; ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕುಲುಮೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸತ್ತೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರ ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು
ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ
Chamarajanagar

