ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಜಾತ್ರೆ ಜ.3ರಿಂದ7ವರೆಗೆ

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ; ಐದು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವ
ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಸವರಾಜು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
Chamarajanagara

