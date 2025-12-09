ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹನೂರು: ‘ಜನ–ವನ’ ನಡುವೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕಾಡಂಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ
ಬಿ.ಬಸವರಾಜು
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
‘ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ವಾಹನ’ ಜನ-ವನ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ವಾಹನವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
–ಭಾಸ್ಕರ್ ಡಿಸಿಎಫ್ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ
ChamarajanagarForest

