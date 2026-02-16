ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ: ದೇವಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:12 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:12 IST
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ
ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಗೌರೀಶ್ವರನಿಗೆ ಹೂ ಹಾರಗಳ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
