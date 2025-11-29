ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಮದ್ದು: ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೆಗ್ಗೋಡು

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದ ಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮಾನಸೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದ ನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
‘ಎಐಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ’
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಧೀನಬಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಯದೇವ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಟ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವ ಸಂಗತಿ. ಪರಸ್ಪರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ನಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇ ಇಂದಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಸಹಜಶೀಲತೆ ವಿನಯಶೀಲತೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಬಾರದು. ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾ. ಎಸ್ ದತ್ತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಎಂದರು.