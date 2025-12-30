ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಟೊಮೆಟೊ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 60ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 80 ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಕೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೌಹಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಸಿದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ: ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 1 ಕೆ.ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಧುಸೂದನ್.</p>.<p>ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರವೂ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ₹ 100ಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಕೆ.ಜಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 40 ರಿಂದ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ದರವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 60ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹ 20 ರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ 40ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ದರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ: ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 500 ದಾಟಿದ್ದ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 300ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದರ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಾಯಿಗಳನಷ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶ್.</p>.<p>ಮೊಟ್ಟೆಯೂ ದುಬಾರಿ: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿ ಮಟ್ಟೆಗೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 8 ದರ ಇದೆ. ಸಗಟಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 7.50ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕನ್ ದರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 220 (ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್), 240 (ಚರ್ಮ ರಹಿತ) ಇದೆ. ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸದ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 700 ರಿಂದ 800 ಇದೆ.</p>.<p>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದರ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಜಿಗೆ 60 ರಿಂದ 70 ಇದೆ. ಕಳೆದವಾರ 50ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪಚ್ಚಬಾಳೆ 40, ಸಪೋಟ 60 ರಿಂದ 80, ಪಪ್ಪಾಯ 20 ದರ ಇದೆ. </p>.<p> ತರಕಾರಿ ದರ (ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ ಗಳಲ್ಲಿ) </p><p>ಈರುಳ್ಳಿ;35;45 ಟೊಮೆಟೊ;80–100 ಕ್ಯಾರೆಟ್;40 ಬೀನ್ಸ್;60 ಹಿರೇಕಾಯಿ;40 ಬದನೆಕಾಯಿ;20–30 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;40 ತೊಗರಿಕಾಯಿ;60 ಹೂಕೋಸು;20-30 ಎಲೆಕೋಸು;15–20 ಅವರೆಕಾಯಿ;50–60 ಶುಂಠಿ;70 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;100 ಮೂಲಂಗಿ;30 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ;50 ಬೀಟ್ರೂಟ್;40 ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;40–50 ಚವಳಿಕಾಯಿ;40 ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು;40–50 ಅಲಸಂದೆ;50 ಕುಂಬಳ;20–25 ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;60 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ;50 ನುಗ್ಗೆ;300 ಹಾಗಲಕಾಯಿ;40–50 ಈರೇಕಾಯಿ;40 </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>