T20 World Cup: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 'ಬಿ'ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 23 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ರಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ (64 ರನ್; 56 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಮರುಮಾನಿ(35 ರನ್; 21 ಎಸೆತ) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. </p><p>ರಯಾನ್ ಬರ್ಲ್ (35 ರನ್; 30 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟವಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸಿಂಕದರ್ ರಝಾ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅನಾನುಭವಿ ಆಸೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 20 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 169 ರನ್ಗಳಿದರು.</p><p>170 ರನ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಡೆವಿಡ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. </p><p>ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ (31 ರನ್) ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ(65 ರನ್) ಕೆಲಕಾಲ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. </p><p>ಆದರೆ, ಶಿಸ್ತಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಆಸೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು 19.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 23 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. </p><p>ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 'ಬಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. </p>