ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಜಾನುವಾರು ಸಾವಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಕಾರಣ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ

ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಜಾನುವಾರು ಸಾವು, ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ- ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರೂಪಾ
ವಿಶೇಷ ವರದಿ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳು
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳು
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT