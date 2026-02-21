ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವನ್ಯಧಾಮದೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್‌ ಬಿಸಾಡಿರುವ ಭಕ್ತರು: ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್‌/ ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್‌
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:59 IST
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ರಾಶಿ
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ಗಳು
Chamarajanagara

