ಹಿನ್ನೋಟ | ಬಾಗೇ‍ಪಲ್ಲಿ: ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಬಂತು, ‘ಪಲ್ಲಿ’ಯ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯವಾಯಿತು

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:27 IST
ಚಿತ್ರಾವತಿ ಹೆಸರು ಬದಲು ಬೇಡ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

