ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರಿ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್

31 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, 163 ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:39 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:39 IST
