ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆ: ಯಾರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆ; ಬಂಕ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬೆಳ್ಳೂಟಿ ಚೊಕ್ಕೇಗೌಡ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚೊಕ್ಕೇಗೌಡ
ಚೊಕ್ಕೇಗೌಡ
Election

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT