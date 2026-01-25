ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಜಯದ ಅವಕಾಶ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆ; ಅನೀಶ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಶತಕ; ವಿದ್ಯಾಧರ್‌ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್
ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.

