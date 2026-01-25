ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ‘ಸೂಪರ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌’ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ

<p><strong>ಬುಲವಾಯೊ:</strong> ಆರ್.ಎಸ್.ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆಯಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 37 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದೇ 27ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಎಲ್ಎಸ್ ಆಧಾರದಂತೆ 130 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು 13.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (7) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (40;23ಎ) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ (53;27ಎ) ಅವರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 76 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ (29ಕ್ಕೆ 4) ಮತ್ತು ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (23ಕ್ಕೆ 3) ದಾಳಿಗೆ ಕಿವೀಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ಯಾಲಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ಔಟಾಗದೇ 37) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 36.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 135 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್:</strong> 36.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 135 (ಕ್ಯಾಲಮ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಔಟಾಗದೇ 37; ಆರ್.ಎಸ್. ಅಂಬರೀಷ್ 29ಕ್ಕೆ 4, ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ 23ಕ್ಕೆ 3). <strong>ಭಾರತ:</strong> 13.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 130 (ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 40, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 53). <strong>ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ:</strong> ಆರ್.ಎಸ್. ಅಂಬರೀಷ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>