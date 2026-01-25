ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
IND vs NZ ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು: ಸರಣಿ ಕೈವಶದತ್ತ ಭಾರತ ಚಿತ್ತ

ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಇಶಾನ್; ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಒತ್ತಡ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬಂದಿಳಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 
