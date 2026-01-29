ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ | ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣೆ: ಅಧಿಪತಿ ಆಗುವವರಾರು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ–ಜೆಡಿಎಸ್, ಕೆಎಚ್‌ಪಿ ಬಣದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:01 IST
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಬು ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 
ಕಾಂತರಾಜು ಕೆಎಚ್‌ಪಿ ಬಣದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 
ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದವರು ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹನುಮಂತಪುರ ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ
–ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಾಬು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ನಾನು ರೈತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲಕಾಪುರ ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈತರು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ಚಿಮುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
