ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ: ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:13 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೊರವಲಯದ ಮಹಾಕೈಲಾಸಗಿರಿ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು.
mahashivaratri

