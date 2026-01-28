ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಗುಡಿಬಂಡೆ: ಜೋರಾದ ಚಿಮುಲ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು

ಚಿಮುಲ್; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ

ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ

ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ

chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT