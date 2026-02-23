ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಳೆಯರ, ಮಕ್ಕಳ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ- ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಸರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣಮೌನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಸರ
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagepalli

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT