ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನೋಂದಣಿ; ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ ತಡೆ!

‘ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುವ ಫಲಕದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಿರಿಯ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಬರಹಗಳು
ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಬರಹಗಳು
Chikkaballapur

