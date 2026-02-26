ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ ಪರಿಣಾಮ: ಗೌಡನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:56 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’
ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’
Sidlaghatta
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT