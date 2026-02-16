ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಆದರ್ಶ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ: ಫಾ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:02 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT