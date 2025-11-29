ಕಡೂರು | ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆನಂದ್‌

ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ
‘ಮದಗದ ಕೆರೆಯು 0.347 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದ ಮೂಲಕವೇ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. 2 ಸೇತುವೆಗಳು, 12 ಕಿ.ಮೀ ಆರ್ಸಿಸಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು 96 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಆಶಯದಂತೆ ಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ತರಲು ಶ್ರಮಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋರಿದರು.