ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಐಶ್ವರ್ಯ ‍ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಬೇಲಿ

ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ನಡಿಗೆ ಪಥವಿಲ್ಲ
ಉಮೇಶ್ ಯು.ಬಿ.
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:46 IST
ರಾಮೇಶ್ವರನಗರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗದ ನಡಿಗೆ ‍ಪಥ
ರಾಮೇಶ್ವರನಗರದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು
ಎ.ಸಿ.ಕುಮಾರಗೌಡ
Chikkamagalur

