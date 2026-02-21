ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಅಮೃತ್ 2.0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯೇ ಆಸರೆ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:46 IST
chikkamagaluru

