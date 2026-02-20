ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹೂವು–ಹಣ್ಣಿನ ವಿನ್ಯಾಸ: ತಿಪ್ಪೇಶ ದರ್ಶನ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಓಬವ್ವ ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಹೂವು–ಹಣ್ಣಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಾಯಕನಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ತದ್ರೂಪ ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುವುದು
ನಾಯಕನಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ತದ್ರೂಪ ಕಲಾಕೃತಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುವುದು
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT