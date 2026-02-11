ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
chitradurga
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ| ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಸಹಕಾರಿ: ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ

ಕಾಯಕ ಶರಣರ ಜಯಂತಿ; ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
ಜಯಂತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಬಾರದು. ಅವು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕು
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ನಾಯ್ಕ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ
Chitradurgaಚಿತ್ರದುರ್ಗ

