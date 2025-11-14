ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸದುರ್ಗ: ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಬಲು ಜೋರು

ಕಡಲೆ, ಕುಸುಬೆ, ಹುರುಳಿ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಬೀಜ ಲಭ್ಯ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಹೊನ್ನೆಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
Chitradurga Assembly constituency

