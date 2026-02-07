ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹೊಸದುರ್ಗ | ಆರಂಭವಾಗದ ಖರೀದಿ; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ರಾಗಿ!

ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು ಬರಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ರೈತರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು
ಬಿ‌.ಜಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ
ChitradurgaRaagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT