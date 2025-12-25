ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ; ಕಳ್ಳೆಮುಳ್ಳಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ವಿವಿಧ ಹಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ
ಶಿವಗಂಗಾ ಚಿತ್ತಯ್ಯ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
15 ದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ | ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳೆಮುಳ್ಳಿನ ಗುಡಿ ಹತ್ತುವ ವೀರಗಾರರ ತಂಡ | ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪುರ್ಲೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಪರಿವಾರದ ದೇವರುಗಳು
ಪುರ್ಲೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಪರಿವಾರದ ದೇವರುಗಳು
ಪುರ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಪರಿವಾರದ ದೇವರುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಪುರ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಕ್ಯಾತಪ್ಪನ ಪರಿವಾರದ ದೇವರುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
Chitradurga

