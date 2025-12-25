ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಯೇಸು ಜನನದ ಸ್ಮರಣೆ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಣ: ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೂಡುದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಚರ್ಚ್‌ಗಳು | ಚರ್ಚ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಗೋದಲಿಗಳು | ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರು
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನ 
Dakshina KannadaMangaluru

