ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಯುಜಿಡಿ ದುರ್ವಾಸನೆ; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌

ನಗರಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌, ಕೆಫೆಗಳ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:51 IST
ಉಳ್ಳಾಲ ಹೊಯ್ಗೆಯನ್ನು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿರುಸೇತೆಯನ್ನು ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರುವಿನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್‌ಝಡ್ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಬೇಕು.
–ದರ್ಶನ್‌ ಎಚ್‌.ವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Dakshina KannadaMangaluru

