ಮಂಗಳೂರು| ಎಂವಿಎಸ್‌: ವಿವಿಧೆಡೆ ನದಿನೀರು ಇನ್ನೂ ‘ಮಿಸ್‌’

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:54 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:54 IST
ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್
‍ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ
ಇದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ. ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕಾಣಲಿದೆ.
ನಾಗೇಶ್‌ ಮರ್ತಾಜೆ ಪಿಡಿಒ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Dakshin kannada

