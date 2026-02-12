ಪೆರ್ನಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಮುಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p>ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಅವರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆನೆಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರ 8 ಅಡಿಕೆ ಮರ, 1 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿವೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲೂರಾಯರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರವೊಂದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿವೆ.</p>.<p>ಕುಮಾರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ 1 ತೆಂಗಿನ ಮರ, 2 ಅಡಿಕೆ ಮರ, ಬಾಳೆಗಿಡ, ದೀವಿ ಹಲಸು ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಈಚಲು ಮರವನ್ನು ಮುರಿದು ತೋಟದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ನೂಜಿಬೈಲು, ಅಂಕೋತಿಮಾರು ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>