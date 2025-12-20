ಹರಿಹರ ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಹರಿಹರ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿಯ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 18ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದ ಸ್ಕ್ವಾಯ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಟ್ಟು 32 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಚ್ಚಿ ಬೌಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದವರು: ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಭಾರದ ಆಧಾರದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೈನ್ ಎಚ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಯಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಗೈರ್ ಟೋಪಿನ್ಕಟ್ಟಿ, ಸಗೈರ್, ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವ್ಯುಕ್ತ್ ಜಿ.ಎ. ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಖವಾಂಕಿ ಗ್ರೂಪ್ ಚಿನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>11 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಕ್ವಾಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧೀಕ್ಷಾ, ಅವ್ಯುಕ್ತ್ ಜಿ.ಎ. ಜೋಡಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಎಂ.ಎ, ಸೈಯದ್ ಅಯಾನ್, ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಬಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು.</p>.<p>14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧೀಹಾ ತಾಜ್, ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ, ಅನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೀನ್, ಅಮಾನ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶಾತ್ ಅಂಜುಮ್, ಫಾಕಿಹಾ ಕೌನೈನ್, ತರಬೇತುದಾರ ಆಯಿಷಾ ಫರ್ಹೀನ್, ಅಂಜುಮ್ ಬಾನು, ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಜುಹೈಬ್, ವೀರೇಶ್, ತರಬೇತುದಾರ ಸೈಯದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕ್ವಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ.ಬಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜಿ.ವಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಚ್.ಯು, ಹಿರಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಆಯಿಷಾ ಫರ್ಹೀನ್, ಸೈಯದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>