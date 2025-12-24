<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಎಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಭ್ರ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಶಯ’ ಎಂದು ಬಿಷಪ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿ.ಬೋರ್ಗಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಇದು ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ ಪಂಥಗಳೆಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ನೇ ವರ್ಷ ಸತತ ಮಳೆ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿ ಕಂಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಹರ್ಷ ತರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>