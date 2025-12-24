ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:02 IST
ಸದ್ಯ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಯಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಶೀಘ್ರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಶ್ರೀಧರ ಕಂದಗಲ್‌ ಮುಖಂಡ ದಲಿತ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ
Dharawada

