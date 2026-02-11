ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ ಹತೋಟಿಗೆ

ಲಸಿಕಾಕರಣ: ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ * 1,83,670 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಫ್‌.ಎಂ.ಡಿ 1600 ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 9ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಲಸಿಕಾಕರಣಕ್ಕೆ 1.84 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ಎಸ್.ವಿ.ಸಂತಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ
HubballiCow

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT