ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೀಗ್; ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈಫಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಎಸ್ಎಲ್ಕೆ) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನಿತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಎಸಿಪಿ ಉಮೇಶ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಐಪಿಎಲ್, ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೀಗ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್, 10 ಮೀ. ರೈಫಲ್ ಸೇರಿ 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ರೆಡ್ರಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಸ್ನಿಪರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಟಾಪ್ ಗನ್, ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮಂಗಳೂರು ರಾಪ್ಟರ್, ಟ್ರಿಗರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಷಿನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ, ರಜತ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಮಠ, ಅನಿರುದ್ಧ ಫಡ್ನವಿಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ, ನಿತಿನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ್ ಸಹಯೋಗವಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹4 ಲಕ್ಷ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆ. 28ರಂದು ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>