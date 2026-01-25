ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ಮಹದಾಯಿಗೆ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:19 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:19 IST
ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾನು ಕನಸು ಈಡೇರಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಪಡೆದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.
ದ್ಯಾಮವ್ವ, ದೇವರಮನಿ ಫಲಾನುಭವಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

