ರಾಮನ ನಡೆ, ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಯಿರಲಿ: ಪಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ</strong>: 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಚಲನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಭವಾನಿನಗರದ ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ದವಗೀತೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಮನಂತೆ ನಡೆಯಿರಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಂತೆ ನುಡಿಯಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಯವಿಜಯ ಭಜನಾ ತಂಡದಿಂದ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ಶ್ರೀಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಾಮಗ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕಲ್ಲೂರಕರ, ಆರ್.ಪಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿ.ಕೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂಜಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆರ್.ಎಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಮ್ಯಾ ಮಾಧವಗುಡಿ, ರಮಾದೇವಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>