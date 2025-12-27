ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ; ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ–ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್‌

ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ; ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್‌ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ
