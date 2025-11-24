ಟಿ.ಟಿ: ಸಂಜಯ್‌, ಸಹನಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯ್ ಮಾಧವನ್, ಸಹನಾ ಎಚ್.ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ 11-4, 11-9, 6-11, 11-6, 11-9 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತ್ ಪಿ., ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ 4-11, 11-8, 11-8, 7-11, 11-1, 4-11, 11-8 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರುಣ್ ಬಿ.ಕಶ್ಯಪ್ ಎದುರು; ಯಶವಂತ್ ಪಿ., 9-11, 11-8, 10-12, 11-9, 11-6, 11-5 ರಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಸಮರ್ಥ್ ಕುರ್ಡಿಕೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿ 4-11, 4-11, 12-10, 11-6, 11-6, 5-11, 11-4ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೇದಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ.ಕೆ., ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇದಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡಿ.ಕೆ 11-7, 11-9, 11-5, 3-11, 3-11, 11-8 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತೃಪ್ತಿ ಪುರೋಹಿತ್ ವಿರುದ್ಧ; ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿ 11-4, 11-5, 11-8, 10-12, 11-6 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರುಣಾ ಜಿ., ಎದುರು ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರುಣ್ ಬಿ.ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ 11-9, 7-11, 11-8, 11-5, 16-14 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್ನವ್ ಎನ್., ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವರುಣ್ 16-18, 11-7, 4-11, 11-8, 12-10 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಯ ಎ.ಜೈನ್ ವಿರುದ್ಧ; ಅರ್ನವ್ ಎನ್., 9-11, 11-8, 11-9, 11-8 ರಿಂದ ಹೃಷಿಕೇಶ್ ಎ.ಆರ್.ಸೆಟ್ಲೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>