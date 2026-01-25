ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜ.27ರಂದು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ– ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (07330) ಗದಗ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬದಲಿಗೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ವಿಜಯಪುರ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (07329) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬದಲು ಗದಗದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><span class="bold"><strong>ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನಿಲುಗಡೆ:</strong></span> ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಗೋಕಾಕ್ ರೋಡ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ದಾದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (17317) ಹಾಗೂ ದಾದರ್ – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು (17318) ರೈಲುಗಳು ಜ.26ರಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>