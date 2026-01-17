ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಮುಂಡರಗಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು

ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ: ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ಡಾ.ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು
ಡಾ.ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿಗಳು
