ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಾಗಿವೆ:ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಎದುರು ಜನರ ಅಳಲು

ಜನತಾ ದರ್ಶನ; ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:17 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:17 IST
ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ‌ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಿಸಿಎಫ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರಣ
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
Abortion

