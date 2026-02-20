ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗದಗ| ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ: ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಡಿಜೆ ಹಾಡಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಜನತೆ; ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಾರಾಜಿಸಿದ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:06 IST
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 17 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿ
ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಮೂರ್ತಿ
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
Gadag

